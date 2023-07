De kerk heeft nog potjes voor armoe: ‘En wie honger heeft, mag een brood stelen’

Stille Getuigen Boze Osse redactie zag in val van kabinet-Co­lijn aanval op katholie­ken

OSS - De val van een kabinet was voor de redactie van De Stad Oss in de jaren 20 en 30 een ver-van-mijn-bedshow. De berichtgeving over de Haagse politiek werd immers verzorgd door de redactie van Het Huisgezin in Den Bosch, waarvan de Osse krant sinds 1921 deel uitmaakte. Toch liet de Osse redactie, bemand door de paters karmelieten, op dit landelijk nieuws menig venijnig commentaar los.