Quote Ik zit al 42 jaar in het onderwijs, en zo erg als het nu is heb ik het nog nooit meegemaakt. Michel Berkelmans, directeur basisschool De Wegwijzer in Teteringen De invallers zijn op, de juf wordt niet meer vervangen. Zo simpel is het. Michel Berkelmans, directeur van basisschool De Wegwijzer in Teteringen, maakt het niet mooier dan het is: er zijn geen creatieve manieren meer om het gebrek aan leerkrachten op te vangen. De kans bestaat dat leerlingen thuis moeten blijven. Als het echt niet anders kan, dan zijn de leerlingen altijd welkom. Maar wel in de wetenschap dat ze worden verdeeld over verschillende, grote groepen.

,,Ik zit al 42 jaar in het onderwijs, en zo erg als het nu is heb ik het nog nooit meegemaakt’’, zegt Berkelmans. Gisteren heeft hij de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Wegwijzer een brief gestuurd. Daarin staat kort en bondig dat het water hem en zijn collega’s tot aan de lippen is gestegen: het tekort aan invallers wordt alleen maar groter en met name voltijds-leerkrachten kunnen niet meer worden vervangen.

'Uit het hart'

Quote We organiseren ons suf. Maar als we de mensen niet meer hebben, dan houdt het een keer op. Jac Verscheuren, algemeen directeur Skpoel Etten-Leur Net als de invallers zijn ook de creatieve oplossingen op, zegt Berkelmans. Hij heeft de brief aan de ouders ‘puur uit het hart’ geschreven: ,,Dit is onze dagelijkse realiteit en die gaat voorlopig niet voorbij. En was ik maar de enige. Maar dat is dus niet het geval.’’

Dat wordt bevestigt door Jac Verscheuren, algemeen directeur van scholenkoepel Skpoel in Etten-Leur. Ook hij staat op het punt een brief naar de ouders van zijn leerlingen te sturen. ,,Het tekort aan invallers heeft twee oorzaken: geen eerlijk loon naar werken, met als gevolg voor de toekomst een onaantrekkelijk imago. Dat wordt alleen maar erger wanneer er niets gebeurt’’, zegt Verscheuren.

Maar ook de regelgeving zit bestuurders als hem in de weg: ,,Wanneer ik iemand voor een dag laat invallen moet ik hem een contract aanbieden. Voor je het weet moet je iemand daarna in vaste dienst aannemen.''

Organiseren

Quote De mogelijkheden zijn uitgeput. Geen creatieve oplossingen meer. Het is gewoon op. Michel Berkelmans, directeur basisschool De Wegwijzer in Teteringen Hij vindt het vervelend dat hij ouders moet lastig vallen met zijn problemen. ,,Zij gaan nu ook merken dat er echt iets aan de hand is’’, voorspelt de Ettense schoolbestuurder. ,,Dat willen we niet. Daarom organiseren we ons suf. Maar als we de mensen niet meer hebben, dan houdt het een keer op.’’

Ook Berkelmans van De Wegwijzer vindt het helemaal niks dat hij de noodklok moet luiden. ,,Dit vinden we als school allemaal vreselijk en het is het laatste dat we willen’’, laat de schooldirecteur weten. Maar hij kan niet anders: ,,De mogelijkheden zijn uitgeput. Geen creatieve oplossingen meer. Het is gewoon op.’’

Volgende week dinsdag wordt er gestaakt in het onderwijs om aandacht op deze problemen te vestigen. Zoals het er naar uit ziet doen daar in ieder geval de zeven basisscholen in Etten-Leur aan mee, evenals de 28 scholen die onder de koepel vallen van de Stichting Katholiek Onderwijs Breda INOS.