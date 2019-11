‘De huisarts die een patiënt weigert, dat gaan we vaker meemaken’

EINDHOVEN - Twee Sonse huisartsen staan in hun recht door nieuwe patiënten van zorgverzekeraar VGZ te weigeren, zegt een hoogleraar gezondheidsrecht. ,,Ik voorspel dat we dit vaker gaan meemaken.”

Enkele huisartsen in Son en Breugel nemen sinds donderdag geen nieuwe patiënten meer aan die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar die kort op de budgetten. Mag dat wel, onderscheid maken in mensen op basis van hun verzekeringspolis? Ja dat mag, zegt hoogleraar gezondheidsrecht Joep Hubben, en het gaat in de toekomst vaker gebeuren. Het is volgens Hubben een logisch gevolg van de keuze voor een systeem waarbij je zorgverzekeraars zorg laat inkopen. ,,Dan kom je soms in de situatie dat een zorgaanbieder het voor een bepaald tarief niet wil leveren.”

Ontevreden over contract

Hubben reageert desgevraagd op het nieuws dat twee huisartsen in Son en Breugel nieuwe patiënten van VGZ weigeren. De artsen zijn aangesloten bij De Ondernemende Huisarts (DOH) en zijn niet tevreden over de tarieven die VGZ hen wil bieden voor de komende twee jaar. VGZ wil in de nieuwe contracten bezuinigen op ouderenzorg en zorg aan mensen met mentale problemen. Volgens de huisartsen komt de zorg voor kwetsbare groepen in gevaar. Ook andere huisartsen in de regio zouden een stop voor patiënten van VGZ overwegen.

Nieuwe wetten

Volgens Hubben speelt op de achtergrond de invoering van de nieuwe wetten ‘zorg en dwang’ en ‘verplichte ggz’. Wetten die ontworpen zijn om bijvoorbeeld mensen met dementie en psychische problemen ook onvrijwillig zorg te verlenen. Hubben: ,,Dat zijn twee groepen waarmee huisartsen veel te maken krijgen. De landelijke bond van huisartsen heeft al aangegeven dat deze zorg niet zomaar op het bord van de huisarts kan komen te liggen. Het zijn patiënten die veel zorg en tijd vragen en waarbij dus andere afspraken over bijvoorbeeld vergoedingen horen. Als huisartsen dan nu geconfronteerd worden met bezuinigingen op ouderenzorg en mensen met mentale problemen, snap ik dat ze zich zorgen maken. Ik voorspel dat we dit vaker gaan meemaken.”

Juridisch mag het

Juridisch hebben huisartsen volgens Hubben het volste recht om nieuwe patiënten te weigeren. ,,Ook dat hoort bij de wijze waarop we de inkoop van zorg in Nederland geregeld hebben. Bestaande patiënten kunnen huisartsen alleen onder strikte voorwaarden weigeren maar die gelden niet voor nieuwe patiënten.”