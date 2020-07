De groene GO Sharing scooters irriteren vooral als ze fout geparkeerd staan

Er stond een scooter geparkeerd in het tunneltje Rijpelberg Brouwhuis, midden op de stoep. ‘Ik had moeite om er met de rollator langs te komen’, klaagt Lenie Weijnen Stienen uit Helmond op Facebook. ‘Ook in de Rijpel stond er een scooter midden op een fietskruising, zeer onoverzichtelijk. Iemand had er zo tegenaan kunnen knallen.’

In Breda lag er een scooter in de sloot en in Den Bosch staan ze bij Lieke Demy ‘letterlijk voor de deur op een parkeerplaats in onze toch al zo drukke straat'.