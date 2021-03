De grijze kliko blijft uitpuilen en dat voelen we binnenkort in de portemonnee

Raadslid, Statenlid én Kamerlid: kan Hans Smolders dat? ‘Ik denk dat hij het werk onderschat’

22 maart TILBURG - Hans Smolders weet dat er maar 168 uur in een week zitten. En dat hij waarschijnlijk minstens de helft van die tijd nodig zal hebben om op drie fronten tegelijk politiek actief te zijn. Hij is raadslid voor Lijst Smolders Tilburg, Statenlid voor Forum voor Democratie in Brabant en binnenkort ook Tweede Kamerlid voor FVD in Den Haag.