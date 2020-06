De godshuizen zijn weer open: neuriën mag, maar voor het zingen de kerk uit

Diverse kerken openden afgelopen weekend weer hun deuren voor maximaal 30 man. Spannend was dat wel voor verschillende kerkgangers van de Antoniuskerk in Lepelstraat, Petruskerk in Etten-Leur en Martinuskerk in Breda. Maar vooral blijdschap overheerst, want júist in deze tijden speelt de kerk voor velen een belangrijke rol. ,,Ik ben zo blij hier weer te zijn.”