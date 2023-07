De geheimzinnige wereld van privéjets op Eindhoven Airport: ‘Ik vind het geen luxegoed’

Achter het hek staat een privéjet te glimmen. Vóór het hek, over de stoep, sjokken de ‘gewone’ vakantiegangers met zware trolleys, tassen en zonnehoedjes richting Eindhoven Airport. ,,Ik doe toch iets verkeerd”, schatert een vrouw, als ze het privévliegtuig ziet staan. Ze bedoelt dat de eigenaar vast niet zelf hoeft te zeulen met koffers.

Gelijk heeft ze. Wie met een eigen vliegtuig reist, heeft inderdaad wat aangename privileges, zal Frank van Gool later vertellen. Van Gool, vooral bekend als uitzender van Oost-Europese arbeidsmigranten, is eigenaar van de PH-LAU die deze ochtend achter het hek staat te shinen. Binnenkijken kan nu even niet, zegt hij, als we hem een berichtje sturen. ,,Hij gaat zo vertrekken.”

Uiterst comfortabel

Dus moeten we het doen met binnenfoto’s van het toestel. Er is wifi, er is een rijkgevulde bar en er is een hoogwaardig entertainmentsysteem – je kunt zelfs gamen. Ook zijn er loungebanken die uiterst comfortabel ogen.

De privéjet van Van Gool wordt nog wat schoongemaakt, medewerkers lopen af en aan. De piloot strekt nog even de benen. Afgelopen maart was het hier, op precies dezelfde plek, nog een drukte van jewelste. Het hek werd doorgeknipt door kwade actievoerders van Extinction Rebellion. Omdat er zo weinig passagiers in een privéjet zitten, is de CO 2 -uitstoot per persoon hoog.

Die kritiek wordt breder gedeeld en klinkt steeds luider. Ook in de politiek. Schiphol, dat de meeste privévluchten verzorgt, wil er zelfs mee stoppen. Jaarlijks komen ook duizenden privéjets in Rotterdam-Den Haag, Maastricht en Eindhoven. Dat laatste vliegveld vraagt zich af of ze nog privévluchten wil en kan verzorgen.

Eigenaren, verhuur­ders, passagiers; de meesten hullen zich het liefst in stilzwij­gen

Voorlopig blijven ze komen en gaan in Eindhoven. Het toestel van Van Gool gaat naar het Griekse eilandje Mykonos. Dat is na te gaan op Flightradar24, een website die vluchten over de hele wereld registreert. Later op de middag gaat het door naar Rome, zo is nu al te zien. En in de avond is het toestel in Cannes. Wie aan boord zit, blijft onduidelijk. Frank van Gool zélf in elk geval niet.

Volledig scherm Het interieur van de privéjet van Frank van Gool. © Kimi Aviation

Het grootste deel van de tijd wordt zijn toestel verhuurd, zoals bijna alle privéjets van rijke Brabanders. Zo worden de kosten (gedeeltelijk) terugverdiend. De huur is, afhankelijk van het toestel, zo’n 2500 tot 10.000 euro per vlieguur, schat verhuurder First Class Aviation.

Het grootste verhuurbedrijf in Eindhoven, ASL-JetNetherlands, heeft er een eigen hangar. Deze ochtend staat daar ook de PH-GHZ voor de deur. Die is eigendom van Maarten Franken, eigenaar van onlinecursusaanbieder GoodHabitz, zo leert een duik in de bedrijfsgegevens. De letters GHZ zijn waarschijnlijk aan de bedrijfsnaam ontleend. De letters PH geven aan dat het een Nederlands vliegtuig is.

Als een klant vanaf Rotterdam wil vliegen en we hebben een toestel in Amsterdam staan, bieden we aan om een mooie Mercedes S-klasse voor te rijden Niels Noorlander, First Class Aviation

Wie meer wil weten over de veelbesproken privévliegtuigenbusiness, stuit op een schimmenspel. De onderzoeksredactie van het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN DeStem dompelde zich daar wekenlang in onder. Eigenaren (op Frank van Gool na), verhuurders, passagiers; de meesten hullen zich het liefst in stilzwijgen. ,,Daarom heten het ook privéjets”, grapt luchtvaartdeskundige Menno Swart.

Wie welk vliegtuig bezit en waarvoor het wordt ingezet, is voor het brede publiek onbekend. Toch valt daarover, dankzij Flightradar24 en ouderwets spitwerk, inmiddels het nodige te zeggen.

2 op de 5 privévluchten via Eindhoven zijn korter dan een uur

Wat opvalt is bijvoorbeeld dat de privévliegtuigen vaak de zon opzoeken. Zelf spreekt de branche consequent over business aviation. Die term wekt de suggestie dat businessjets worden gebruikt om snel naar zakelijke afspraken te gaan. Maar het ‘businessverkeer’ dat sinds januari 2020 van en naar Eindhoven ging, wekt toch allerminst een zakelijke indruk.

Het favoriete land van privévliegers is Spanje. Vanuit Eindhoven vliegen privéjets zelden op wereldsteden als Madrid en Barcelona, maar juist op populaire vakantiebestemmingen als Ibiza, Málaga en Alicante. Privévluchten daarheen zijn, als een privéjet vol zit tenminste, vijf tot acht keer zo vervuilend per persoon als ‘normale’ vluchten. Ook de Franse kustplaatsen Nice en Cannes zijn populair.

Veel vluchten zijn kort en gaan naar plekken die goed bereikbaar zijn per auto of trein. Twee op de vijf privévluchten via Eindhoven zijn korter dan een uur, een op de zes zelfs korter dan een halfuur. In twintig minuten vliegen ze naar Antwerpen, Rotterdam of Amsterdam. Een vlucht naar Schiphol is 71 keer vervuilender dan wanneer je de bus en trein pakt vanaf Eindhoven Airport.

Volledig scherm © John Back

Die ultrakorte vluchten zijn vaak lege ‘positioneringsvluchten’, om terug naar de thuisbasis te gaan of een volgende huurder in een andere stad op te pikken. Daar is verder niemand blij mee, vertelt Niels Noorlander van First Class Aviation, dat beschikbare privéjets aan klanten koppelt. Steeds minder toestellen hebben een vaste thuisbasis, om te voorkomen dat ze leeg ‘naar huis’ moeten vliegen.

En huurders krijgen een keuze, vertelt Noorlander. ,,Als een klant vanaf Rotterdam wil vliegen en we hebben een toestel in Amsterdam staan, bieden we aan om een mooie Mercedes S-klasse voor te rijden. Dan rijden we je in dertig minuutjes naar Amsterdam. Sommigen staan daarvoor open, anderen niet.”

Waar is Wally?

Een verdere analyse van de vluchten levert allerlei opvallende details op. Neem de Vughtse miljardair Robert van der Wallen. Hij bezat tot de zomer van vorig jaar de PH-HWM en nam in december een gloednieuwe kist in gebruik. Die PH-RRW is met een aanschafprijs van ruim 50 miljoen euro de duurste privéjet van Nederland. Zijn toestellen waren samen goed voor een kleine driehonderd vluchten, bijna negen per maand, en stootten daarbij in totaal ruim 1,6 miljoen kilogram CO 2 uit. Dat is evenveel als 439 Nederlandse huishoudens in een jaar uitstoten voor stroom- en gasverbruik.

Het napluizen van die vluchten voelt een beetje als het doorbladeren van het kinderboek Waar is Wally? Steeds vraag je je af waar op de wereldkaart het vliegtuig van Van der Wallen is te vinden.

Soms wordt een vliegtuig gebruikt om met een aantal genodigden naar een sportwed­strijd te gaan. Ik zeg dan: dat is gewoon een zakenreis Roderick Buijs, luchtvaartbedrijf Exxaero

Sion, in Zwitserland, is veruit de favoriete bestemming van de Van der Wallen-jet. Wat blijkt? Daar in de buurt heeft de oprichter van BrandLoyalty (een bedrijf dat spaarprogramma’s voor winkelketens bedenkt) een huis. Verder is te zien dat de jet regelmatig op locaties is waar PSV voetbalt. Van der Wallen is voorzitter van de raad van commissarissen bij de voetbalclub. Ook zien we een vlucht naar Doha, toen het Nederlands elftal daar in de kwartfinale van het WK tegen Argentinië speelde.

Lees verder onder de foto: met genodigden per vliegtuig naar een sportwedstrijd.

Volledig scherm Zegeltjesmiljardair Robert van der Wallen, eigenaar van de duurste privéjet van Nederland. © Marc Bolsius

Of het Van der Wallen zélf was die Nederland zag verliezen, blijft onduidelijk. In een schriftelijke reactie via zijn persoonlijk assistent laat hij weten dat zijn vliegtuigen ‘altijd voor 60 procent verhuurd’ zijn. ‘Voor wat betreft zijn eigen vliegbehoeften: dat verschilt per jaar, maar over het algemeen wordt het toestel voor 75 tot 85 procent zakelijk gebruikt.’ Zelfs de vluchten naar de woning in Zwitserland noemt de assistent deels zakelijk. Van der Wallen zou daar zakelijke gasten ontvangen en bijeenkomsten organiseren.

Pleziervluchtjes

Zakelijk en privé lopen bij vliegtuigeigenaren, veelal drukke zakenmensen, sowieso al snel door elkaar. ,,Soms wordt een vliegtuig gebruikt om met een aantal genodigden naar zo’n sportwedstrijd te gaan. Ik zeg dan: dat is gewoon een zakenreis”, meldt Roderick Buijs, die met zijn bedrijf Exxaero vliegtuigen verhuurt.

Ook de Europese branchevereniging voor zakelijke luchtvaart, de EBAA, zegt dat veel klanten zaken en persoonlijke verplichtingen combineren. Dat veel reizen naar de zon gaan, maakt het niet meteen allemaal pleziervluchtjes, voegt zij toe. De EBAA wijst bijvoorbeeld naar Cannes en Nice, waar ook veel zakelijke evenementen zijn.

Dit is een cruciale factor voor het bloeiende zakencen­trum van Eindhoven EBAA

Met het privévliegtuig kun je vanuit Eindhoven op meer verschillende plekken komen dan met het ‘gewone’ vliegtuig, zegt de EBAA ook. Volgens de branchevereniging vlogen privéjets via Eindhoven vorig jaar 305 verschillende routes. Terwijl de ‘gewone’ chartervliegtuigen, die veel meer vliegen, 85 verschillende routes deden. ‘Dit is een cruciale factor voor het bloeiende zakencentrum van Eindhoven’, schrijft de EBAA.

ASML heeft geen eigen vliegtuigen

Zit daar wat in? Ja. Maar aan de andere kant gaan privévliegtuigen het vaakst naar bestemmingen die per charter wel degelijk prima bereikbaar zijn. En of de zakenjets in het internationale zakenleven van Eindhoven nu werkelijk zo’n grote rol spelen? Bij ASML, het uithangbord van het Eindhovense zakencircuit, hebben ze in elk geval geen eigen vliegtuigen, laat een woordvoerder weten. De top van het internationaal vermaarde bedrijf pakt volgens haar gewone lijnvluchten.

Dat geldt niet voor sommige bedrijven uit Duitsland. Uit dat land reizen net als uit België een aantal privéjets behoorlijk vaak via Eindhoven. Enkele tientallen vluchten zijn gemaakt met privéjets van de Duitse firma Würth, die bevestigings- en montagematerialen maakt. De top van het familiebedrijf moet nu eenmaal regelmatig reizen, vertelt een woordvoerder, om internationale klanten en vestigingen te bezoeken. Niettemin is het gebruik van de vliegtuigen wel sterk teruggedrongen, zegt ze. En dus ook de CO 2 -uitstoot.

Ondernemers ut de Quote 500

In Nederland zijn privéjetbezitters andere types. Een zoektocht naar de eigenaren van de tien meest gebruikte vliegtuigen op Eindhoven, goed voor bijna 40 procent van alle vluchten, laat een duidelijk beeld zien. Naast PSV-bestuurslid Van der Wallen zijn nog eens drie privéjetbezitters sponsor van PSV. Veel zijn ondernemers, uit de Quote 500. De klassieke happy few, zou je kunnen zeggen.

Een van hen is Frank van Gool. Hij heeft een vermogen van 255 miljoen euro, volgens de laatste Quote 500, en is de enige die ons persoonlijk te woord wil staan. Hij wil transparant zijn over zijn vliegdata, beweegredenen, afwegingen én twijfel. Bij binnenkomst van zijn hoofdkantoor in Venray horen we Pools op de werkvloer. De in Berghem geboren en getogen Van Gool doet zijn verhaal in de Warsaw meetingroom, vernoemd naar een van de vijftig locaties waar zijn uitzendbedrijf Otto Work Force zit.

Als we met z’n tienen in Augsburg moeten vergaderen, wil ik in één dag op en neer Frank van Gool, Otto Work Force

Verderop heet een vergaderruimte Tokyo. Want Van Gool heeft zijn bedrijf verkocht aan een Japans concern, ongeveer twintig jaar nadat hij begon als regionale werkgever voor voornamelijk Poolse arbeidsmigranten. Maar hij is nog altijd directeur – en ondernemer natuurlijk.

,,Ik denk altijd in businessmodellen”, begint Van Gool, als het over zijn privéjet gaat. Zijn toestel vliegt vier- tot vijfhonderd uren per jaar om winstgevend te zijn. Anders had hij het niet gedaan. Bovendien had hij de privéjet in coronatijd, toen hij die aanschafte (voor een bedrag ‘tussen de 10 en 12 miljoen’), nodig om overal zonder beperkingen te komen.

Lees verder onder de foto: ook Van Gool is niet doof voor de kritiek.

Volledig scherm Frank van Gool, directeur van uitzendbureau Otto Work Force, is eigenaar van privéjet PH-LAU. © Renier Linders/Pix4Profs

Nu pakt Van Gool meestal een lijnvlucht, zeker als hij alleen reist. Maar zijn tijd blijft schaars. ,,Als we met z’n tienen in Augsburg moeten vergaderen, wil ik in één dag op en neer. Dan stappen we met de directie in het vliegtuig en bereiden in de lucht alles voor.”

Terwijl veel reizigers voor hun gevoel een eeuwigheid op de luchthaven verpozen, zit Van Gool vaak in een kwartiertje in zijn vliegtuig. Meestal vertrekt hij op Schiphol, maar ook op Eindhoven is het prima geregeld. Links van de ‘normale’ terminal kunnen de privévliegers terecht. Je moet er langs de douane en stapt zo in een busje dat je naar het toestel brengt.

Ik vind het geen luxegoed, in tegenstel­ling tot bijvoor­beeld een jacht. Dat heb je alleen voor het plezier Frank van Gool, Otto Work Force

Hij kijkt op zijn tablet. ,,Het eerste halfjaar van 2023 heb ik 91 landingen gemaakt. Stel: ik wacht overal vier uur. Dat is dat 360 uur. Dat scheelt me bijna tien uur per week. En ik werk zo’n tachtig tot honderd uur per week.”

Toch bracht Van Gool in het eerste half jaar liefst 175 uur in lijnvluchten door (zakelijk). Ter vergelijking: in diezelfde periode zat hij twaalf uurtjes voor privédoeleinden in zijn eigen vliegtuig. Afgelopen februari zag hij PSV met 0-3 verliezen in Sevilla, vertelt hij eerlijk. ,,Ik vind het geen luxegoed”, zegt hij, ,,in tegenstelling tot bijvoorbeeld een jacht. Dat heb je alleen voor het plezier.”

Toch: zijn toestel produceerde gemiddeld voor één vlucht van of naar Eindhoven al ruim 4000 kilogram CO 2 , evenveel als de jaarlijkse uitstoot voor eten en drinken van één Nederlands huishouden. ,,Ik ben niet doof voor de kritiek”, zegt Van Gool, die erop wijst dat hijzelf niet in de hand heeft waar huurders van zijn toestel het voor gebruiken.

Mark Rutte

Vorige maand zag Van Gool opeens Mark Rutte en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese commissie, uit zijn PH-LAU stappen voor een werkbezoek in Tunesië omdat het regeringstoestel al bezet was. Maar ook dj’s en profvoetballers gebruiken zijn vliegtuig. En vakantievierders, dat zal ook hij niet ontkennen. Maar is dat zijn verantwoordelijkheid? Van Gool vindt van niet.

Met zijn ‘tweedehandsje’ doet Van Gool nog bescheiden, als je de privéjet ziet die Ben Mandemakers gebruikt. Het is een van de duurste en grootste exemplaren na het toestel van Robert van der Wallen. Een Bombardier die op één tank zo’n 10.000 kilometer kan komen. De jet staat op naam van het bedrijf, beklemtoont een woordvoerder van keuken-, sanitair- en meubelgigant De Mandemakers Groep.

De vluchten van Mandemakers’ toestel zijn vooral zakelijk, schrijft de woordvoerder. ‘Wanneer de heer Mandemakers het vliegtuig voor privévluchten wil gebruiken, brengt de onderneming dit gewoon bij hem in rekening tegen commerciële markttarieven.’ En de uitstoot? ‘Het blijft een dilemma. Een internationaal opererende onderneming als de onze impliceert nou eenmaal dat we regelmatig in het buitenland moeten zijn.’ Dan moet wel echt nodig zijn, beklemtoont De Mandemakers Groep, dat de CO 2 -uitstoot vanaf dit jaar volledig compenseert.

Andere vliegtuigbezitters reageren precies hetzelfde. De eigenaren van de tien meest gebruikte privéjets in Eindhoven kregen allemaal de mogelijkheid op het onderzoek van deze site te reageren. De meesten deden dat schriftelijk en zeggen heel erg op hun vlieggedrag te letten. Zo zegt GoodHabitz-baas Maarten Franken zijn toestel zelf alleen te gebruiken als het hem flinke tijdwinst oplevert. Ook hij compenseert zijn uitstoot en voegt fijntjes toe: ‘Ik ben er daarnaast ook trots op dat mijn toestel al meerdere keren is ingezet voor orgaantransplantatie.’

Het stoppen van privévluch­ten op Schiphol lost naar onze overtui­ging niets op luchtvaartbedrijf ASL-JetNetherlands

Ook Erik van Loon uit Eersel, die samen met andere aandeelhouders een vliegtuig bezit, doet aan CO 2 -compensatie. Of hij daarmee zijn gezicht bij klimaatactivisten kan redden, valt te betwijfelen. Van Loon heeft niet alleen een vliegtuig, maar is ook eigenaar van vleesverwerkingsbedrijf Van Loon Group en hij is rallycoureur. Een aantal van zijn vliegreizen ging naar plekken waar ook rally’s werden verreden.

Het toestel van paardenzakenman Jan Tops was regelmatig op plekken waar wedstrijden van zijn eigen prestigieuze Global Champions Tour plaatsvonden. Tops zelf reageert overigens niet op vragen. Zijn vliegtuig is inmiddels verkocht aan de Belgische vastgoedmagnaat Ignace de Paepe.

Van der Wallen verkoopt vliegtuig alweer

Kortom: de privéjetbezitters merken dat hun vlieggedrag onder de loep ligt. Voor drie van hen is dat zelfs een reden om hun vliegtuig van de hand te doen. Robert van der Wallen verkoopt zijn pas aangeschafte luxe toestel nu alweer, laat hij via zijn assistent weten. Volgens hem speelt de discussie over de klimaatimpact in dat besluit een rol.

De familie Van Eerd, oprichters van supermarktketen Jumbo, doet hetzelfde. Raymond Cloosterman en Joes Daemen, die samen een investeringsmaatschappij hebben, hebben hun privéjet zelfs al verkocht. Omdat die niet in lijn is met hun ‘duurzame visie’. Zij verhuurden hun vliegtuig volledig.

Lees verder onder de foto over privévluchten vanaf Breda en Budel.

Volledig scherm Frits van Eerd en Colette Cloosterman-van Eerd, eigenaren van privéjet PH-CJM. Zij is getrouwd met Raymond Cloosterman, mede-eigenaar van privéjet PH-JRC. © Kirsten Rietbergen

Daar komt dus nog bij dat Eindhoven Airport zich inmiddels ook bezint op de vraag of zij nog wil en kan doorgaan met business aviation. Is dit het begin van het einde voor de privévliegers?

Het klimaat zou daar niets mee opschieten, vinden critici. Verhuurders Exxaero en ASL-JetNetherlands vrezen dat de ‘ruimte’ van geschrapte privévluchten dan zou worden ingezet voor meer ‘gewone’ vluchten. Eindhoven Airport geeft aan daarover nog niets te kunnen zeggen. ASL zegt ook: ‘Het stoppen van privévluchten op Schiphol lost naar onze overtuiging ook niets op omdat dit uiteindelijk gaat leiden tot een verplaatsing naar andere luchthavens.’

Ik wil de wereld beter maken en ik vraag me af of dit daarbij past. Sluit dit wel aan bij de persoon die ik ben? Frank van Gool, Otto Work Force

ASL doet naar eigen zeggen ook van alles aan verduurzaming. Juist privévliegtuigen (die kleiner zijn en minder ver vliegen) kunnen als eerste van groenere technieken (zoals batterijen) gebruik gaan maken, denkt het bedrijf. ASL wijst erop dat het ook medische vluchten (orgaantransporten en repatriëringen) en relaisvluchten voor tv en radio (om bijvoorbeeld luchtbeelden van de Tour de France te maken) verzorgt. Bovendien, stipt ASL aan, draagt de privéluchtvaart voor 0,04 procent bij aan de jaarlijkse CO 2- uitstoot.

Op de Eindhovense luchthaven zelf lijken dat soort bespiegelingen ver weg. Terwijl de meeste mensen nog wachten op hun lijnvlucht, hangt de PH-LAU van Frank van Gool al in de lucht. Maar of hij nog lang eigenaar zal zijn? Hij heeft zijn twijfels.

,,Ik maak mijn eigen afweging, niet onder druk van de publieke opinie. Ik wil de wereld beter maken en ik vraag me af of dit daarbij past. Sluit dit wel aan bij de persoon die ik ben? Misschien had ik met de wetenschap van nu drie jaar geleden een andere beslissing genomen.”

Hoe zit het dan in Budel en Breda? Op verzoek van de onderzoeksredactie van het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN DeStem verzamelde Flightradar24 de privévluchten op Eindhoven Airport. Van januari 2020 tot en met april 2023 waren dat er meer dan vijfduizend. Die vluchten werden door de onderzoeksredactie uitgebreid geanalyseerd. De top 10 van meest gebruikte vliegtuigen in Eindhoven (zie illustratie) geeft aan welke toestellen gemiddeld het vaakst via deze luchthaven vlogen, tussen eerst en laatst geregistreerde vlucht in eerder genoemde periode. Sommige toestellen zijn namelijk tussentijds gekocht of verkocht. De portretjes zijn van voor ons bekende aandeelhouders van de onderneming die het toestel bezit. Berekeningen van CO 2 -uitstoot werden gedaan met de Small Emitters Tool van Eurocontrol, een organisatie die de Europese luchtvaart ondersteunt. Vergelijkingen van die CO 2 -uitstoot zijn gedaan door duurzaamheidsplatform Milieu Centraal. Ook de privévluchten op Kempen Airport (Budel) en Breda International Airport werden opgevraagd. Die worden door Flightradar24 pas sinds kort geregistreerd en de cijfers geven daardoor nog geen goed beeld. Volgens brancheorganisatie EBAA vliegt gemiddeld minder dan één privéjet per dag op Budel en minder dan tien per week op Breda. Wat in de beperkte gegevens over Budel wel al opvalt: het privétoestel van het Duitse bedrijf Witron, leverancier van logistieke systemen, vloog in nog geen jaar tijd liefst 55 keer op Budel. Volgens een woordvoerder wordt het uitsluitend voor eigen medewerkers ingezet (dus niet verhuurd) en spelen gevolgen voor het klimaat ‘geen primaire rol’. Tips of reacties? Mail ons via onderzoeksredactiebrabant@dpgmedia.nl of stuur een appje of Signal-bericht naar 0629045858. Uw berichten worden vertrouwelijk behandeld.