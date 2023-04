De fraudeur die met camera en oortjes CBR-examen wilde doen, werd betrapt met een handscanner

Brandende aanmaak­blok­jes, kokos en kleding: deze bedrijfs­bran­den in Brabant hadden veel impact op de omgeving

Transportbedrijf Axell Logistics in Etten-Leur werd maandag door een verwoestende brand in de as gelegd. De brand veroorzaakte veel geur- en rookoverlast en er dwarrelden stukjes plastic en glas van zonnepanelen neer, waarvoor omwonenden werden gewaarschuwd. Het is niet de eerste keer dat een bedrijfsbrand in Brabant een grote impact op de omgeving had. Hieronder een overzicht.