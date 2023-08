‘De fluitende brug is met rubber het zwijgen opgelegd’

Nog 20.000 euro voor ‘iets leuks’ op het Loeffplein: ‘Geslaagd park, maar aanbod is erg mager’

DEN BOSCH - Het tijdelijke parkje dat voor ruim 70.000 euro is aangelegd op het Bossche Burgemeester Loeffplein is geslaagd als speeltuintje of picknickplaats. Maar sport- en cultuurorganisaties laten het afweten om er iets te ondernemen. Zij laten geld liggen. ,,Het is trekken aan een dood paard.”