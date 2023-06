De ene na de andere grote naam in Oss: ‘Tegen de tijd dat Loïs Lane afsluit is Henk Westbroek alweer thuis’

‘Mijn vader was nooit meer hetzelfde’, monumenten voor crashes in Rucphen, Schijf en Sint Willebrord

SCHIJF - William Good is pas 21 als hij omkomt in een vliegtuigcrash bij Schijf. Zijn dochtertje - dan nog geen jaar oud - zal haar vader nooit leren kennen. Het is al bijna 80 jaar geleden. Maar Schijf is de Canadees nog niet vergeten.