De eerste zadenbibliotheek van Oost-Brabant gaat op de tweede lentedag open in Geldrop

In een antieke kast met laatjes van A tot Z zijn de zakjes zaad op naam opgeborgen in de bibliotheek. Bloemen-, groenten- en kruidenzaden, klaar om gezaaid te worden zodra de vorst uit de grond is. Mensen mogen ze gratis ophalen.

,,Op dit moment hebben we vooral bloemenzaden”, vertelt Anika de Jonge (42), vrijwilligster bij de zadenbibliotheek. ,,We hebben er veel gekregen van de Bloemenhof van Kasteel Geldrop. Cosmea bijvoorbeeld, die plant geeft heel mooie bloemen. Voor de tuinier die graag in kleurstijlen werkt, we hebben allerlei kleuren van de soorten.”

Zeven en in zakjes doen

De Jonge is een van de zes vrijwilligers die de harde kern vormen van de zadenbibliotheek. Dit najaar zijn ze begonnen om de zaden te zeven en in zakjes te doen. Om die harde kern zijn een groot aantal mensen die zaden heeft geleverd, zoals leden van tuinverenigingen die gifvrij kweken en van het bijeneducatiecentrum.

,,We hebben nu zo’n 50 soorten en honderden zakjes zaad”, aldus de Jonge. ,,We zijn nog maar pas begonnen. In het najaar komt de eerste oogst en hopelijk komen veel mensen dan zaden brengen.” Zelf heeft ze een moestuin en kan uit de bieb al snijbiet lenen en andere groentesoorten. ,,Ik hou van planten en van tuinieren, dat is de reden dat ik meedoe.”

Steeds minder insecten door gif

Het doel van de zadenbieb is dat er steeds meer gifvrije planten komen. ,,De laatste 20 jaar zijn er veel insectensoorten uitgestorven door gif en anderen hebben het moeilijk, zoals de bijen”, aldus Plonie de Baar van IVN Geldrop. ,,We moeten zorgen dat er minder gif in de natuur komt om ze te redden. Het komt de hele kringloop ten goede, ook de mens, als er geen gif meer wordt gebruikt.”

Er zijn meerdere zadenbibliotheken in Nederland - bij de opzet is gebruik gemaakt van de kennis die er al is - maar Bibliotheek Dommeldal in Geldrop opent wel de eerste in Oost-Brabant. De zaden worden daar uitgeleend zonder registratie of kosten. Tijdens openingstijden kunnen mensen zichzelf uit de kast bedienen van drie zakjes per keer op basis van vertrouwen.

Het is de bedoeling dat het zaad van de uitgekomen planten geoogst wordt en dat de rijpe zaden weer ingeleverd worden bij de bieb. Als zaden het goed gedaan hebben, is er grote kans dat de planten ook floreren in de tuinen in de buurt. Wat groente betreft, het valt in de praktijk niet altijd mee om die gifvrij te telen. Slakken, rupsen en luizen kunnen de oogst behoorlijk inkrimpen.

Gifvrije zaden terugbrengen naar de bib

Om de zaden weer in te leveren, moeten de planten toch echt gifvrij en zonder kunstmest opgegroeid zijn. ,,Een paar tomatenplanten tussen bloemen doen het prima”, aldus Plonie de Baar van IVN Geldrop. ,,Kruiden doen het altijd natuurlijk.” Mocht de oogst toch mislukken, er staat geen boete op niet terug leveren.

De zadenbibliotheek in Geldrop gaat 22 maart van start. Wethouder Stravers verricht om 14.00 uur de opening in de bieb, aan de Heuvel. Kinderen kunnen daarna tot 16.00 uur biologische zaadbommen maken; een mengsel van zaden in biologisch verantwoorde grond. Die kunnen ze in eigen tuin planten of in een bloembak.