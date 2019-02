De eerste officiële lentedag was zondag een feit en dit is hoe Brabant genoot van de zon

Dit is hoe Brabant dit weekend van de zon geniet

16 februari Het is toch echt winter. Maar het voelt dit weekend als lente. Met temperaturen die richting de 16 graden lopen is het heerlijk toeven buiten. En dat doen wij Brabanders dan natuurlijk ook volop door een dagje op pad te gaan, een boswandeling te maken of gewoon in een t-shirtje in de tuin zitten.