De eerste dag thuisonderwijs na de vakantie: van computerproblemen tot verlangen naar de file

Grootste private ziekenhuis­schip ter wereld wordt in Antwerpse haven afgewerkt

28 december In het voorjaar van 2021 zal het schip de Global Mercy in Antwerpen ingericht en afgewerkt worden tot het grootste private ziekenhuisschip ter wereld. Daarover hebben Port of Antwerp en hulporganisatie Mercy Ships overeenstemming bereikt. Het schip zal kosteloos gedurende meer dan 3 maanden in de haven van Antwerpen kunnen liggen voor deze werken. De bouw van de Global Mercy maakt vanaf eind 2021 een verdubbeling van de medische hulp mogelijk in de allerarmste landen van Afrika.