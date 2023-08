De eerste AH-Jan Linders is geopend, en zo ziet die er van binnen uit

College Zundert wil nieuw Integraal Kind Centrum aan de Hoge Dreef: ‘Ruimte om uit te breiden’

ZUNDERT - Het nieuw te bouwen IKC (Integraal Kind Centrum) moet aan de Hoge Dreef komen, als het aan het college ligt. Omdat de vorige locatie die in beeld was toch niet voldeed, is opnieuw gezocht naar een geschiktere plek.