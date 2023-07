De droom is vervuld, nu moet Ellen kiezen voor haar gezondheid en het cadeauwinkeltje van Mierlo sluiten

Rooise kweker Van den Berk plant wereldwijd zijn bomen, en heel soms komt er een oudje terug

SINT-OEDENRODE - De oudste boom op het terrein heeft 75 of 80 jaarringen. Daarmee is-ie bijna even oud als Van den Berk Boomkwekerijen in Sint-Oedenrode zelf. Een plataan. Hij staat er nog niet zo lang. Hoezo staat die boom daar niet zo lang? Oude bomen moet je niet verplanten, toch? Maar bij Van den Berk doen ze veelal niet anders. En met succes.