De dochter van Jeanne uit Oirschot verdween spoorloos in Nepal, therapeut Frans bleek haar lichtpuntje

Nieuwsover­zicht | Van misbruik verdachte babysitter ‘handelde op verzoek’ - Vandaal vernielt poppen in kerststal

De kans op een witte kerst in Brabant is klein, zo luidt de voorspelling. En de babysitter die verdacht wordt van seksueel misbruik van kleine kinderen in Eindhoven en omgeving, verscheen maandag voor de rechter. En ook: een kerststal is beschadigd door een vandaal. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

20 december