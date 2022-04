De dagen van de wilde zwerfkat zijn geteld

Beugense roestbak verdwijnt uit het natuurge­bied, nieuwe ligt al klaar

BEUGEN - De betoncentrale in het Maasheggengebied bij Beugen wordt gesloopt. Daarmee verdwijnt de roestbak uit het natuurgebied. De lelijke bouwsels zijn voor velen een doorn in het oog. Wat er op het terrein gaat gebeuren, is nog niet bekend.

