De dag van die kettingbotsing met honderd auto’s, 25 jaar geleden: ‘Ze staart mij achter verbrijzeld glas aan’

zaterdag 3c Klundert kan IFC geen pootje lichten, maar stapt met opgeheven hoofd van het veld

Klundert is bezig aan een goed seizoen. Halverwege draait het in de subtop mee en zijn degradatiezorgen ver weg. Dat is mede dankzij het werk van de jonge coach Maik van den Kieboom, die recent een tweejarige contractverlenging kreeg.

28 januari