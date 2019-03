De dag dat de koeien weg moesten blijft Peter en Gerry uit Boekel altijd bij

De dag dat de koeien weg moesten, blijft voor het leven in hun geheugen gegrift. Zaterdag 16 december 2017. Een half jaar eerder hadden Peter en Gerry Rovers besloten om na bijna dertig jaar te stoppen met hun melkveebedrijf. Nu was het zover dat de dieren werden getransporteerd. Peter: ,,De koeien waren verkocht aan een boer in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen. Toen de laatste combinatie werd volgeladen, zei de chauffeur: wil je misschien meerijden? Dat heb ik gedaan en daar was ik achteraf blij om. Ze kwamen bij een mooi bedrijf te staan, het was goed om te weten dat ze goed terechtkwamen.”