‘De buurtcamping, een mooi initiatief in de eigen wijk’

Nog één jaar over (te) smal fietspad tussen Oss en Lithoijen

OSS/LITHOIJEN - De schop gaat eindelijk de grond in langs de Kennedybaan tussen Oss en Lithoijen. In september gaat aannemer Heijmans een sloot dempen om ruimte te maken voor de aanleg van een breed fietspad. Volgend jaar juli is de oplevering.