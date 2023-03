De Bunker herdenkt Ad van Meurs op speciale avond

Zijn eerste liedjes schreef hij in café Alleman maar toen dat in 2007 haar deuren sloot trok Van Meurs naar De Bunker aan de Sint Annastraat 60 in Gemert. Daar gaan Piet Snijders en Ankie Keultjes samen met belangstellenden in gesprek over de zanger die ruim zes jaar geleden overleed. De roadmovie van Ad en Ankie in de Verenigde Staten wordt ook getoond. Aanvang 21.00 uur, na afloop wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd.