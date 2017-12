De Brabantse Tony's-oliebollen van Annie Bakker zijn een grote hit

VALKENSWAARD - Na de frikandellenvlaai is er een nieuwe eethype in Nederland: de Tony’s Chocolonely-oliebol van Annie Bakker uit Valkenswaard.

Oliebollenbakster Annie, met de toepasselijke achternaam Bakker, heeft het er deze week maar druk mee. Er vliegen met gemak tien, twintig, of zelfs dertig stuks per bestelling over haar toonbank. Ze introduceerde recent een oliebol met de smaak karamel zeezout, net als de populaire chocoladereep van het kwaliteitsmerk Tony’s Chocolonely. De bollen zijn niet aan te slepen. Haar kraam bij tuincentrum Coppelmans in Valkenswaard is een heuse trekpleister geworden.

Internet

Vooral de laatste dagen. De speciale oliebollen werden deze week een regelrechte internethit. Een van Annie’s klanten bleek te werken bij het tijdschrift Flair. Ze was zo enthousiast dat ze maandag een artikel over de oliebol op de website van het magazine plaatste. Het balletje ging rollen en al snel steeds harder. Radiozenders QMusic en 538, maar ook een tv-ploeg van RTL en ed.nl stonden een dag later aan haar kraam. Omdat zo vele honderdduizenden mensen kennis namen van Annie's zoutige oliebol explodeerde de verkoop. Liefhebbers kwamen zelfs vanuit Amsterdam en Den Haag naar Valkenswaard om de lekkernij in te slaan.

De bestellingen stromen nog steeds binnen. Ook donderdag meldde klant na klant zich voor de inmiddels beroemde oliebol. Het recept blijft geheim, zegt Annie, maar er gaat in ieder geval een flink stuk van de chocoladereep in én hij wordt versierd met chocolade en karamelstukjes. Annie: ,,Ik maak mijn bollen altijd zoals ik ze zelf ook het lekkerst vind: rijkelijk gevuld en een plezier voor het oog.’’

Trots

Het bakken van oliebollen zit Annie in het bloed, ze is al de vierde generatie in haar familie die in de kraam staat. Met veel plezier en passie probeert ze van iedere oliebol een feestje te maken. ,,Ik ben altijd bezig met mijn oliebollen. Ik heb kasten vol decoratie en bedenk steeds nieuwe smaken’’, zegt ze. Het succes van de Tony’s Chocolonely-bol ziet ze als een echte pluim op haar werk. Normaal gesproken houdt Annie niet zo van de spotlight, maar de positieve reacties op haar oliebollen doen haar toch erg goed. ,,Stiekem ben ik best wel trots.’’