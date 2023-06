De Brabantse BBB baalt een beetje, the day after: ‘Nee, het was niet Caroline die mij terugfloot’

DEN BOSCH - Fractievoorzitter John Frenken van de BBB in Brabant is redelijk gelaten, the day after. BBB liet de formatie in Brabant klappen. De partij kwam, nadat er al een conceptakkoord was opgesteld voor het vormen van een nieuw provinciebestuur, met nieuwe eisen. ,,Maar we zijn hier nog niet klaar mee. Dan ken je mij niet.”