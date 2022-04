De bouw stevent af op crisis: ‘Jaren gedroomd van een huis, dat we uiteindelijk niet kunnen betalen’

Aannemers zijn ronduit somber en gestresst. Nick van der Heijden bijvoorbeeld. Hij zegt het maar zoals het is: ,,Het is gewoon afwachten tot we in een grote crisis belanden. Van mij mag het morgen zelfs al helemaal in elkaar klappen. Dan weten we tenminste waar we aan toe zijn en kunnen we na de crisis weer verder bouwen. Er is heel weinig aan om op deze manier te moeten werken.”