De blauwalg beu? Doe er zelf iets aan!

Elk jaar teisteren blauwalg en botulisme West-Brabant. Dat is niet alleen maar de schuld van landbouw, industrie of verkeer. De burger moet ook actief worden, zegt waterschap Brabantse Delta. Stop met eendjes voeren!

Het West-Brabantse water wordt beetje bij beetje schoner. Maar het gaat veel te traag. Erger nog: stagnatie ligt op de loer. Want ooit enthousiast omarmde oplossingen zoals het laten meanderen van beken en rivieren leveren zonder aanvullende maatregelen niet de verwachte milieuwinst op.

Verder is de uitstoot van onder meer stikstof en fosfor veel groter dan eerder berekend en is het lastig om het water schoner te maken, als de meeste maatregelen al zijn uitgevoerd.

Ambities in gevaar

Het is een lelijke tegenvaller voor het waterschap Brabantse Delta, dat al jaren miljoenen euro’s pompt in een betere waterkwaliteit. De ambitieuze milieudoelen komen in gevaar, want de deadline van 2027 is nog maar tien jaar van ons verwijderd. Daarom moet er ‘een tandje bij’, zegt bestuurder Kees de Jong.

Om te beginnen gaat hij zich bezighouden met de aanleg op grote schaal van akkerranden en het stimuleren van duurzame landbouwtechnieken. Het is een begin, want met een zo’n maatregel krijgen insecten iets meer leefruimte. Dat kunnen ze gebruiken, in een tijd dat uit onderzoek blijkt dat in enkele tientallen jaren driekwart van de insecten is verdwenen.

Akkerranden opleuken

Fijn voor de bedreigde bij, maar het opleuken van een paar duurzame West-Brabantse akkerranden is bij lange na niet voldoende om de problemen het hoofd te bieden. In het rapport ‘Bijschakelen voor gezond water’, legt De Jong uit wat het waterschap nog meer van plan is.

Om te beginnen blijft het oorspronkelijke doel ongewijzigd. Dat betekent, kort samengevat, dat het West-Brabantse buitenwater in 2027 op alle fronten het oordeel ‘goed’ verdiend. Nu is dat nog vaak ‘matig’. Of ‘slecht’. ,,Er zijn mensen die zeggen: ‘Dan stel je het doel toch gewoon bij?’ Maar we gaan niet tornen aan de eisen die we stellen. We gaan voor het maximaal haalbare’’, zegt De Jong.

Maar hoe dan?

De waterschapsbestuurder kent zijn beperkingen. Hij kan 1,5 miljoen euro aan eigen geld in het project steken, maar verder komt het vooral aan op samenwerken. In ‘Bijschakelen voor gezond water’ wordt dan ook uitbundig gerept van ‘allianties, integraal samenhangende aanpakken en resultaat gerichte afspraken’.

Afspraken met Vlaanderen

Zo hoopt De Jonge dat er bijvoorbeeld concrete afspraken met Vlaanderen gemaakt kunnen worden. Dat gaat soms wat moeizaam. ,,Er is grensoverschrijdend overleg, maar de vraag is altijd: met wie doen we zaken? Even een bezoek brengen aan het provinciehuis in Antwerpen is niet genoeg’’, zegt De Jong.

Maar de contacten zijn prettig. Zo wordt er samengewerkt in een aanpak voor ’t Merkske, het kleine grensriviertje bij Castelré. ,,De Belgen nemen onze gezamenlijke problemen serieus. De burgemeesters van Baarle-Hertog en Hoogstraten zijn bijvoorbeeld op eigen initiatief aangeschoven. Dat wekt vertrouwen.’’

Volledig scherm Waterschapsbestuurder Kees de Jong (links) en akkerbouwer Adrie Bossers. Ze staan op een 'duurzame akkerrand' in de polders bij Langeweg. © BN DeStem

In eigen land wordt een beroep gedaan op landbouwers en veetelers. De Jong overweegt stimuleringsmaatregelen voor boeren die zich inzetten voor een beter milieu. Zo hoopt hij meer agrariërs op het goede spoor te krijgen. ,,Mijn zorg is dat het altijd dezelfde voorlopers zijn die de kar trekken. Maar het gedrag van die voorlopers moet de norm worden’’, zegt de waterschapsbestuurder.

Maar ook bij de ‘doorsneeboer’ dringt het besef door dat er iets moet gebeuren, zegt Adrie Bossers, akkerbouwer in Langeweg. ,,De grote middenmoot ziet dat duurzaamheid van belang is. Bovendien denken boeren en akkerbouwers op de lange termijn. Ze merken aan hun eigen grond dat het roer om moet’’, aldus Bossers.

Beperkt zin

Maar al die actie heeft maar beperkt zin, wanneer de gewone burger zijn mentaliteit niet aanpast, zegt De Jong. Gedragsverandering staat dan ook hoog op zijn agenda. Veel mensen zijn zich namelijk niet eens bewust dat ze iets fout doen. ,,In mijn woonplaats staan bomen langs de weg. Als het herfst wordt zie ik dat mijn buren het gevallen blad in de vaart vegen. Het gebeurt overal en waarom niet? Is toch natuurlijk, zeggen ze. Maar dat blad trekt zuurstof uit het water. Alleen, dat weten die mensen niet.’’

Ook een slecht idee: eendjes voeren. Brood veroorzaakt massale algengroei. Bovendien worden de eenden er ook niet gezonder van. En, geen medicijnen door de gootsteen gieten, of in de wc gooien.

We kunnen het niet alleen, zegt De Jong. ,,We hebben tegenwoordig elk jaar te maken met blauwalg en botulisme. En dat is niet de schuld van alleen maar de landbouw, de industrie of het verkeer. Iedere Brabander kan er aan bijdragen dat deze problemen kleiner worden. En dat moet snel gebeuren. Iedereen moet hier de schouders onder zetten.’’