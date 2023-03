De Binnenband speelt in dorpshuis ’t Perron in Heeze

Harrie (90) en Noud (91) kijken uit naar wekelijkse biljart: ‘Ik speelde vandaag de sterren van de hemel’

MILHEEZE – Noud is 91 en Harrie 90, maar nog altijd bloedfanatiek als het op biljarten aankomt. Bij de KBO in Milheeze zien ze hen met veel plezier de keu ter hand nemen in gemeenschapshuis De Schans.