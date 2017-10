De Bijlmerramp: 'Toen was er die vreselijke klap en bewoog alles heen en weer'

Ze denkt er niet graag aan terug. Als er programma's op tv zijn over vliegrampen zapt ze weg. ,,Alle herinneringen komen dan weer boven. Die angst. Mijn dochter heeft geen enkele herinnering aan de ramp. Misschien ook omdat we toen ze klein was afspraken het er niet over te hebben als zij erbij was.''

25 jaar na dato wil ze haar verhaal toch vertellen, want door te praten, héél veel te praten, heeft ze de ramp destijds kunnen verwerken. Maar ze wil het alleen vertellen met steun van haar in Schiedam woonachtige zus Marelva Boomsma-Bernardus (nu 69), die op 4 oktober 1992 samen met haar de ramp overleefde. ,,Die praat heel graag'', lacht ze en belt haar zus zodat die telefonisch het gesprek kan volgen. ,,Mijn zus was zo kalm toen het gebeurde. Ik schreeuwde het hele huis bij elkaar. Was helemaal in paniek. Ik wilde springen om te ontsnappen. Nee, er komt een oplossing, zei mijn zus.'' Boomsma, via de telefoon: ,,We zagen andere mensen springen, maar we zaten op de zevende verdieping. Ik wist dat we dat niet zouden overleven.''

Voorgevoel

Met Boomsma en haar dochtertje was Bernardus die zondag op bezoek bij zus Clisia (nu 81) en haar gezin, die in de Bijlmermeer woonden, in de flat Klein-Kruithof. ,,We zouden gaan eten.'' Maar Bernardus had geen trek. Ze had al de hele dag al een onprettig gevoel, een voorgevoel dat ze niet kon plaatsen. ,,Toen we daar waren kreeg ik het ook vreselijk benauwd en hebben we alles open gezet. Ineens hoorden we geluid en dat geluid werd harder. Ach, zegt m'n zus nog, die vliegtuigen komen hier altijd laag over. Maar toen was er die vreselijke klap en bewoog alles heen en weer. Marelva ging naar het balkon en zag een stuk vliegtuigvleugel.''