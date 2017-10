De Bijlmerramp: 'Toen was er die vreselijke klap en bewoog alles heen en weer'

Met Boomsma en haar dochtertje was Bernardus die zondag op bezoek bij zus Clisia (nu 81) en haar gezin, die in de Bijlmermeer woonden, in de flat Klein-Kruithof. ,,We zouden gaan eten.'' Maar Bernardus had geen trek. Ze had al de hele dag al een onprettig gevoel, een voorgevoel dat ze niet kon plaatsen. ,,Toen we daar waren kreeg ik het ook vreselijk benauwd en hebben we alles open gezet. Ineens hoorden we geluid en dat geluid werd harder. Ach, zegt m'n zus nog, die vliegtuigen komen hier altijd laag over. Maar toen was er die vreselijke klap en bewoog alles heen en weer. Marelva ging naar het balkon en zag een stuk vliegtuigvleugel.''