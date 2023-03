De beelden: het moment waarop cabaretier Theo Maassen kindje van 3 uit de zaal zet

Theo Maassen over peuter (3) bij voorstel­ling: ‘Heel bizar, zoiets nog nooit meegemaakt’

Iedereen die naar Theo Maassen gaat, weet hoe grove taal de cabaretier kan uitslaan. Hij was dan ook zelf zwaar verrast toen er gisteravond in de Antwerpse schouwburg een vrouw met een kindje van drie jaar in de zaal bleek te zitten. ,,Dan ben je hier echt op de verkeerde plek.”