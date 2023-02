De bedoeling is dat fietsers en voetgangers Passage Riche kunnen blijven gebruiken

Cultuur­prijs Noord-Bra­bant 2023 is voor architect Frank Meijer uit Den Bosch

DEN BOSCH - De Stadswalzone in Den Bosch, Moerenburg in Tilburg en het entreeplein van Eindhoven Airport. Het zijn slechts een paar van de vele projecten waar landschapsarchitect Frank Meijer uit Den Bosch bij betrokken is geweest. Later dit jaar ontvangt hij de Cultuurprijs Noord-Brabant.