‘Dat ik dit nog gedaan heb zal ik nooit vergeten’

Poepvanda­len slaan weer toe in kabouter­bos na 7th Sunday Festival; oprichters Eline en Hedwig zijn boos en gefrus­treerd

ERP – ,,Gatverdamme! Wat is dit nu?”, reageerde Hedwig Kanters uit Erp, ontzet na een avondwandeling door het kabouterbos. Kabouters in stukken, gestolen of nog erger: besmeurd met plas en poep en overal ligt gebruikt wc-papier. Opnieuw na het 7th Sunday Festival.