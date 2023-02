Dansdocente en choreografe Jeanette Maleander Saris: ‘Dans blijft altijd in mijn leven, maar ik ga nu terug naar het kleine’

EINDHOVEN/NUENEN - Met de voorstelling ‘Era’ neemt duizendpoot Jeanette-Maleander Saris na twintig jaar afscheid van haar grote danstheaterproducties. Met pijn in het hart, maar ook: ,,Ik heb mijn verhalen verteld. De cirkel is rond.”

Dansen is altijd haar lust en haar leven geweest en na haar opleiding aan de Dansacademie in Tilburg toerde de Eindhovense Jeanette-Maleander Saris (58) een aantal jaren door Europa met het Internationaal Show Ballet. Nog steeds kijkt ze terug op fantastische jaren waarin ze een schat aan ervaringen opdeed. In die eerste jaren ontdekte ze ook al dat ze meer was dan een danser.

Gezonde creatieve nieuwsgierigheid

Het bouwen en opbouwen van de decors, de techniek, de kostuums, het fascineerde haar allemaal. Zelf noemt ze het vooral over een ‘gezonde, creatieve nieuwsgierigheid’. En deed er al snel haar voordeel mee toen ze als dansdocent aan het werk ging bij Interact Danstheater. ,,Ze vertelt: ,, Ik merkte al snel dat ik in het lesgeven alleen mijn ei onvoldoende kwijt kon en ging aan de slag met een eigen verhaal. Dat schrijven, de zoektocht naar de juiste muziek en de beste decors, ik vond het heerlijk. Steeds met als doel fantasie, realiteit en een boodschap samen te brengen tot een geheel.”

Extra dimensies en kleur

Die combinaties sloegen ook aan bij haar leerlingen, veel pubers en jongvolwassenen die midden in processen zitten van contacten, liefde, groeien en doorzetten. ,,Iedereen vindt er altijd wel iets van zichzelf of de mensen om zich heen in terug. Dat geeft extra dimensies en kleur.”

Quote Zeker sinds corona is het moeilijker geworden mensen aan boord te houden Jeanette-Maleander Saris, Interact Danstheater

Uitdagen

De cast en crew van Interact Danstheater is in de loop der jaren uitgegroeid tot een forse club met een groep van acteurs en een van dansers, een eigen koor met solisten en een eigen band. Een mix van professionals en amateurs, variërend in leeftijd van 10 tot 70 jaar. Die allemaal door Saris worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Terug naar het kleine

,,Ik vind het nog steeds elke keer fantastisch om te zien als dat weer is gelukt", vervolgt ze. ,,Waarom ‘Era’ dan toch mijn laatste grote productie wordt? De risisco's worden te groot. Zeker sinds corona is het moeilijker geworden mensen aan boord te houden. Er is veel stress, mensen zijn moe. Subsidies krijgen we ook niet meer, het is gewoon niet meer te doen. Maar het allerbelangrijkste is dat ik na al die jaren toch een beetje het gevoel heb dat ik mijn verhalen wel heb verteld.”Jeanette-Maleander Saris blijft actief als dansdocente voor Interact Danstheater en werkt daarnaast als docente dans en beweging op het Novalis College. ,,Dans zal altijd mijn leven blijven maar ik wil nu terug naar het kleine.”

De danstheaterproductie ‘Era’ is te zien op 4, 10 en 11 februari om 19.30 uur en op 5 en 12 februari om 14.30 uur in cultureel centrum 't Klooster op Park 1 in Nuenen. Entree, inclusief consumptie: 17,50 euro.