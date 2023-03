Dankzij schoolbieb duiken Veghelse kids weer in boeken

Boeken staan voortaan letterlijk vooraan in De Tuimelaar, in het halletje bij de voordeur van de Veghelse school. ,,Geweldig dit’’, jubelt een moeder woensdagochtend bij het zien van de splinternieuwe schoolbibliotheek. Ze moet even goed nadenken waar de oude boekenkast ook al weer was: ,,Ergens achteraan in die gang daar. En de deuren waren altijd dicht.’’

De schoolbibliotheek in De Tuimelaar, de vijftiende in de regio, is méér dan twee wanden vol boeken. Ook leesconsulente Cindy van de Loop hoort erbij. Ze heeft in alle klassen al verteld over de schoolbieb en geeft dit jaar nog enkele gastlessen. Ook helpt zij kinderen met het kiezen van boeken. Soms zullen de kids dan naar de echte bieb van Veghel moeten gaan.

Juist samenwerking

Van de Loop is in dienst van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB). De schoolbibliotheek is geen concurrentie maar juist samenwerking, legt ze uit. ,,Hier in de schoolbibliotheek kunnen kinderen enthousiast raken voor boeken. Dan hebben ze bijvoorbeeld deel 1 en 2 van een serie gelezen. De volgende delen staan dan misschien niet hier maar wel in de grote bieb.’’

De drempel van die openbare bibliotheek wordt nog lager als leerlingen Van de Loop ook daar treffen: ,,Ik werk daar ook gewoon. Dan roepen kinderen: Hé Cindy, ik ben ook hier. Je merkt dat kinderen sneller om hulp vragen als ze een bekend gezicht zien.’’

Grote zorgen over taalvaardigheid

De opmars van de schoolbibliotheek gaat hard in het werkgebied van NOBB, dat de gemeenten Bernheze, Maashorst, Meierijstad en Oss omvat. Vorig jaar mei werd de eerst geopend. Woensdag was De Tuimelaar als 15e aan de beurt.

Wethouder Menno Roozendaal verrichtte de opening en onderstreepte zo ook de helpende hand van de overheid, die zich grote zorgen maakt over de afnemende taalvaardigheid van onze (door computerspellen in beslag genomen) jeugd.

Oss geef enorme duw

Oss geeft het project nog een enorme duw door een recente afspraak, die inhoudt dat alle 33 basisscholen in de gemeente een schoolbieb krijgen. Daarnaast krijgen 37 centra voor kinderopvang een boekencollectie. De gemeente financiert de eerste boekenaanschaf maar daarna moeten scholen en opvangcentra zelf de collectie actueel gaan houden.

Dat bij de tijd brengen van de boekencollectie was nog een hele operatie op De Tuimelaar volgens Jolanda Vossenberg, juf van groep 3: ,,We hebben 389 boeken weggedaan. Daar zaten er een hoop bij met vergeelde bladzijdes. Nu zijn alle boeken weer fris.‘’

Volledig scherm Kinderen van De Tuimelaar in de nieuwe schoolbibliotheek, met leesconsulent Cindy van de Loop en wethouder Menno Roozendaal. © Jeroen Appels / Van Assendelft Fotografie