Dankzij Harrie Bouten weet later iedereen hoe het vroeger was, in Milheeze

MILHEEZE - Als er in Milheeze wat te beleven is dan staat Harrie Bouten klaar met zijn film en fotocamera. Maar na dertig jaar zet hij het filmen en foto’s maken in Milheeze nu op een laag pitje.

,,Filmen is altijd een hobby geweest voor mij”, vertelt de 74-jarige Bouten. ,,Toen de kinderen klein waren stond ik altijd al met mijn camera klaar maar ook in de natuur heb ik veel gefilmd.”

Toen Bouten met vervroegd pensioen ging, vond hij het erg fijn om Milheeze in beeld te brengen, zodat iedereen later nog eens zou kunnen terug kijken hoe het vroeger was. ,,Ik word nu bijna 75 jaar en dat begin ik toch ook een beetje te voelen. Daarom heb ik besloten het wat rustiger aan te gaan doen. Maar dit wil niet zeggen dat ik overal mee stop.”

Talloze evenementen

Vele verenigingen en talloze evenementen in het dorp heeft Bouten op beeld staan. Optochten, het carnaval , voetbal, korfbal, de Koningsdagen, de uitreiking van de eretitel Millusse Mens en ga zo maar door. Hij deed dat niet alleen voor zichzelf . De verenigingen kregen van Bouten van hun evenement een opname op dvd. Verder heeft hij onder meer meegewerkt aan een fotoboek voor het EHBO met foto's uit 1958.

Quote Ik heb veel tijd gestoken in het digitalise­ren van al die films en foto’s. Het is veel werk maar ook wel heel mooi werk. Harrie Bouten

Bouten is ook hij actief voor Milheeze bij de Heemkundeclub Bakel en Milheeze. ,,Ik heb de hele zuidrand van het dorp gefilmd. Vanaf de opgravingen waar toen een soort nederzetting is gevonden met onder andere karensporen en een waterput tot het bouwen van de nieuwe huizen. Het was eerst landbouwgrond, nu is er een hele woonwijk gebouwd.”

Ook het aanleggen van golfbaan de Stippelberg ten noorden van het dorp staat helemaal op beeld. ,,Ik weet nog goed dat ik daar een specht filmde die daar in een eikenboom zat. Een week later waren de eikenbomen gekapt omdat ze plaats moesten maken voor de golfbaan en de zandwinning. Ook het verleggen van het beekje de Snelle Loop staat op beeld.”

Digitaliseren van foto's en films

De Milheezenaar heeft niet alleen veel filmmateriaal verzameld maar ook duizenden foto’s. ,,Ik heb veel tijd gestoken in het digitaliseren van al die films en foto’s. Daar ben ik al jaren mee bezig. Het is veel werk maar ook wel heel mooi werk. De heemkundekring kan van al mijn materiaal gebruik maken. Ik krijg nog steeds oude foto’s van dorpsgenoten. Maar dan vraag ik wel altijd toestemming of ik die kan digitaliseren voor de Heemkundeclub.”

Bouten heeft ook oud filmmateriaal gekregen van TV Millus . ,,Erg mooi, die oude beelden. TV Millus zond jaren geleden elke zondag op tv uit vanuit een caravan: illegaal beelden over Milheeze en Bakel. Ook deze filmbeelden zijn natuurlijk voor de Heemkundeclub beschikbaar.”

Helemaal stil zitten is nog geen optie voor Bouten. ,,Ik zal best nog wel eens een filmcamera in mijn hand nemen. En bij de Heemkundeclub en op het koffieuurtje in het dorp blijf ik nog oude films over Milheeze draaien, samen met Rein van den Broek. Al hoop ik natuurlijk wel dat nu iemand uit Milheeze het filmen oppakt als er hier iets te doen is.”