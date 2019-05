Dankzij een zaag kan Leendert met zijn 1 meter 28 wél motorrijden

Volledig scherm Hans Schoonen en Leendert Poortenaar bij hun aangepaste motoren

Woensdag 18 mei, 2011. Het is zes uur ’s avonds en Hans Schoonen is met de motor onderweg van zijn werk bij de politie in Driebergen naar zijn huis in Breugel. ,,Voor me ontstaat links ineens een file", vertelt hij terwijl hij het weer voor zich ziet. ,,Eén automobilist maakt een paniekstop, ik moet vol in de rem en ga onderuit. Daarna rijdt er iemand over me heen.” De zes uur die daar op volgen zijn een groot zwart gat in het geheugen van Hans. Hij wordt wakker in het ziekenhuis met vijf gebroken ribben, een klaplong, een gebroken schouderblad en een hersenkneuzing.

Door het hersenletsel kan de 57-jarige Hans nog altijd moeilijk dingen onthouden. Daarnaast heeft hij een verlamde rechterarm, omdat drie van de vijf zenuwstrengen afscheurden. Dat kan niet meer gerepareerd worden, vertelt Hans. Onlangs werd hij volledig afgekeurd. Hij glimlacht. ,,Maar ik wil absoluut niet zielig gevonden worden, hoor.”

Bij Blixembosch in Eindhoven, waar hij revalideerde, vroegen ze hem vrij snel naar zijn persoonlijke doelen. ,,’Ik zei meteen: ik wil weer motorrijden’.” Bang om in de toekomst weer op te stappen, was hij totaal niet. ,,Je moet er niet vanuit gaan dat het fout afloopt. Je moet genieten. Voor mij is de motor vrijheid. Even een uurtje sturen, even je hoofd leegmaken.”

Hans leerde links schrijven, zichzelf verzorgen, zichzelf aankleden. Op een dag kwam ook zijn rentree op de motor in zicht. Een vriend kwam langs met een folder van de MMvG, Motor Mobiliteit voor Gehandicapten. Deze club ondersteunt mensen met een fysieke beperking die motor willen rijden. ,,Ik belde ze op en ze vroegen wat ik had. Ik zei: een verlamde rechterarm. Ohhhh, is dat alles, zeiden ze.” Inmiddels heeft Hans een voor hem persoonlijk aangepaste motor. Zo zijn alle bedieningsknoppen van de rechterkant van het stuur -zoals de gashendel- verplaatst naar links. ,,Eigenlijk hoef ik ‘m helemaal niet op slot te zetten, want ermee wegrijden kun je niet een-twee-drie.”

Toch ziet de BMW er op het eerste gezicht niet heel afwijkend uit. Dat is voor de motor van Leendert Poortenaar uit Deurne wel anders. In totaal hebben ze daar zeven maanden aan gesleuteld om hem geschikt te maken.

Leendert (52) is een klein mens. Hij is een meter achtentwintig. Een eigen motor was zijn jongensdroom. ,,Maar ik botste tegen muren aan. Er was geen geschikte motor voor mij, of hij was onbetaalbaar.” Uiteindelijk kon Leendert er toch eentje kopen en wel van een ander klein mens. ,,Ik ging lessen volgen, vond het geweldig. Maar van het CBR moest ik per se met alle twee mijn voeten aan de grond kunnen en dat ging net niet, dus een examen was niet haalbaar.” Leendert had de moed al bijna opgegeven tot hij kennis maakte met Rob Janssen, de bedenker van de MMvG. Hij zorgde ervoor dat Leendert wel met zijn handen aan het stuur en met zijn voeten aan de grond kan. Grote grijns: ,,Hij heeft er gewoon de zaag ingezet.”

Sinds die tijd promoot Leendert het motorrijden met een beperking als ervaringsdeskundige. Hij doet dat bij de Stichting Mobiliteit Gehandicapten. Ook Hans Schoonen haakte daarbij aan. De andere zes leden komen uit de rest van het land. ,,We zijn zeg maar rijdende uithangborden.” In het geval van Leendert is dat bijna letterlijk. ,,Het ziet er ook apart uit! Onderweg proberen heel veel mensen foto's te maken. Iedereen spreekt me aan. Dat vind ik echt heel leuk. Ik ben heel blij en dankbaar dat mijn jongensdroom uit is gekomen. Dat ik al zo veel mooie reizen heb kunnen maken. Niets is onmogelijk, dat hoop ik iedereen mee te geven.”

De Stichting Mobiliteit voor Gehandicapten houdt op 15 juni een sponsorrit van 125 kilometer door Brabant en een stukje van België waar iedereen aan mee kan doen. Zowel groepen als individueel. Vertrek vanaf 9 uur vanuit Veldhoven. Info en aanmelden: zie smvg.nl

Volledig scherm Leendert Poortenaar Deurne motor aangepast © Daphne Broers

Volledig scherm Leendert poortman bij zijn aangepaste motor

Volledig scherm Leendert poortman bij zijn aangepaste motor