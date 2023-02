Damwand houdt straks niet alleen de bevers weg van de Maasdijk, maar ook de weelderige wilgen

BINNENKIJKEN Dimitri bouwt zeecontai­ner om tot tiny house: ‘Met onze twee kinderen hebben we hier anderhalf jaar gewoond’

Een alternatief om kleiner en duurzaam te wonen? Dat kan je vinden in een roestvrije zeecontainer, als je die tenminste inricht als leefstudio. Dimitri Desender (39) uit Beveren mocht zijn studies interieurontwerp in de praktijk omzetten toen hij voor z’n gezin een tijdelijk onderkomen zocht tijdens de verbouwing van zijn huis. Wij keken binnen in een container waar compactheid niet ten koste van schoonheid ging.

14:37