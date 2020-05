Daling zet door: nog 40 coronapatiënten op intensive care in Brabantse ziekenhuizen

Bevrijding Stap voor stap 'Communist' verdacht van brandstich­ting

12:06 Aflevering 67: De Duitse colporteur wordt uitgezet. Het is 1932. Door de economische crisis is er grote werkeloosheid en politiek zijn het onzekere tijden. Ook op het bedaarde Brabantse land worden de ontwikkelingen in Europa angstvallig in de gaten gehouden.