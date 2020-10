Dag van de leraar in Brabant: ‘Corona heeft uitvergroot hoe belangrijk het beroep van leraar is’

Nieuwsover­zicht | Veel bekeurin­gen bij corona­feest - Auto's compleet gestript door dieven

4 oktober Een coronafeest in Ammerzoden is afgelopen nacht door de politie beëindigd. De 21 aanwezige gasten kregen een bekeuring omdat ze zich niet aan de coronaregels hielden. Ook elders in het land waren illegale coronafeesten. Verder was het de dat waarop justitie bekendmaakte dat het onderzoek naar Martien R. en zijn familie is afgerond. En onderzocht het Brabants Dagblad met Follow the Money de geldstromen van jeugdzorgaanbieder BuroJIJ in Loon op Zand.