Dader dodelijke schietpartij Oss nog niet gepakt

Dat laat het Openbaar Ministerie in Den Bosch weten. Aan de Leeuwerikhof in Oss werd op donderdagmiddag 14 april een 23-jarige man doodgeschoten. Hij zat achter op een scooter, volgens getuigen was het zijn vader die reed. De dodelijke kogels werden afgevuurd vanuit een auto. De politie heeft inmiddels twee auto’s in beslag genomen die mogelijk betrokken waren bij de schietpartij, eentje in Enschede en eentje in Oss.