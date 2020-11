D66 loopt leeg in Brabant, partij verder zonder top drie

cultuur Kerkers en voederga­ten, Hans Broek schildert grimmig het slavernij­ver­le­den

19 november TILBURG - Hans Broek is terug in Nederland en deelt een rake klap uit aan het Nederlandse slavernijverleden. In De Pont hangen, dik in de verf, tien confronterende doeken. ,,Het is soms meer metselen dan schilderen.”