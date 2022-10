Cv-ketel vaak niet zuinig, maar deze tips besparen je veel geld: ‘Je kan zelf de juiste knoppen omzetten’

Nieuwsover­zicht | Brabander (69) vermist in Spanje - Ludieke groetjes aan drugsdea­ler

In het derde kwartaal is er sprake van een enorme daling van de huizenprijzen en ook staan er steeds meer huizen te koop. ‘Gesleep’ met vluchtelingen in het oosten van Brabant en bewoners van Den Bosch zijn verkeershufters beu. Verder de ludieke groetjes van een wijkagent aan een drugsdealer. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vandaag.

6 oktober