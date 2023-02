CultuurLab biedt in Oss dertig workshops voor jongeren

Tara maakte korte film over een moord met het d’Oultremontcollege als decor: ‘Was een hele bevalling’

DRUNEN/GENDEREN - Het d’Oultremontcollege in Drunen, tot diep in de nacht het decor voor de korte film ‘Voor Davina’. De opnames zijn onderdeel van het profielwerkstuk van leerling Tara Snijders. ,,Blij dat ik het gedaan heb, maar weet niet of ik het nog een keer zou doen.”

