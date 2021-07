Cruciale Brabantse buitengebied vooral in bezit van Belgen en andere niet-Brabanders

'Lucht­buks Ria' (101) schiet weer raak op Tilburgse Kermis

22 juli Tak! Middenin de roos. Luchtbuks Ria, inmiddels honderdeneen jaar, krijgt het weer voor elkaar bij de schiettent op de Tilburgse vakantiekermis. Inmiddels zit ze in een rolstoel - ze is slecht ter been - en krijgt zuurstof toegediend. ,,Maar onze Ria is een eigenwijze, die schiet staand.” Samen met neef Roel Zoontjens komt Ria van Dijk, beter bekend als luchtbuks Ria, vanuit verzorgingstehuis Het Laar de Tilburgse vakantiekermis opgereden. ,,Dit jaar helemaal zonder hulp hé”, zegt haar trotste neef.