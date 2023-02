Crisisnoodopvang Velder echt dicht, Boxtel geeft geen gehoor aan oproep staatssecretaris

Kortslui­ting in droger oorzaak van grote brand Tante Pietje: ‘Hadden zo op CNN kunnen komen’

DEN BOSCH - Kortsluiting in een droger blijkt de oorzaak te zijn van de brand in restaurant Tante Pietje in de Korte Putstraat in Den Bosch. De schade blijft verder beperkt tot Tante Pietje, want omliggende zaken zijn ‘gewoon’ open.

12:07