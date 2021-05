Crisis in Brabant: verkenners voeren vanaf vandaag gesprekken met alle partijen

DEN BOSCH - Verkenners Emile Roemer (SP) en Marja van Bijsterveldt (CDA) laten er geen gras over groeien in Brabant. De bestuurlijke zwaargewichten voeren vandaag al hun eerste gesprekken om de politieke en bestuurlijke crisis in de provincie te bezweren. Leden van alle partijen schuiven aan.

Afgelopen donderdag barstte de bom in het provinciehuis. VVD, CDA en Lokaal Brabant zegden één voor één het vertrouwen op in Forum voor Democratie. Zo kwam er een eind aan de veelbesproken samenwerking in Brabant. FVD-gedeputeerde Eric de Bie en zijn collega Peter Smit stapten een dag later op door het gebrek aan vertrouwen. Provinciale Staten wezen vrijdag Roemer en Van Bijsterveldt aan als puinruimers. De twee zijn nu als verkenners aan de slag om te zien welke partijen kunnen samenwerken, om zo Brabant uit de crisis te trekken.

Tot ze klaar zijn, geven Roemer en Van Bijsterveldt geen interviews over hun werk in Brabant - zo meldt een woordvoerder. In een persbericht dat door de provincie is opgesteld, laten ze wel van zich horen. ,,Brabant is een prachtige provincie met mooie kansen. Dat verdient een stabiel bestuur”, aldus Van Bijsterveldt. Roemer: ,,Het is belangrijk dat alle fracties het belang en de urgentie voor een stabiel bestuur beseffen.”

Quote Het is belangrijk dat alle fracties het belang en de urgentie voor een stabiel bestuur beseffen Emile Roemer, Verkenner SP

Van Bijsterveldt en Roemer spreken vanaf woensdag met vertegenwoordigers van alle fracties. Ze hopen zo snel mogelijk ‘kansrijke samenwerkingsvormen’ te presenteren, maar weten nog niet wanneer dat lukt. De twee sluiten niet uit dat ze na de eerste ronde nog een aantal ‘verdiepende gesprekken’ houden met partijen. De verkenners ‘rekenen erop dat de Brabantse fracties hun verantwoordelijkheid nemen’.

Niet iedereen blij

Het voorstel om de bestuurlijke zwaargewichten aan het werk te zetten, kwam vrijdag van SP en CDA. Een ruime meerderheid stemde ermee in - alleen PVV, FVD, Groep Rutjens en Partij voor de Dieren konden niet leven met de motie. Emile Roemer is waarnemend burgemeester in Alkmaar en was onder andere Tweede Kamerlid en politiek leider van de SP. Van Bijsterveldt is de burgemeester van Delft en is onder andere minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en partijvoorzitter van het CDA geweest.

Volledig scherm Marja van Bijsterveldt gaat als verkenner in Brabant aan de slag. © GUUS SCHOONEWILLE