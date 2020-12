Criminelen maken online miljoenen buit, zo trap je er niet in

Eind vorige maand werd al het spaargeld van een Veldhovenaar nog via ‘een medewerker van de bank’ ontfutseld . In Oosterhout werd Melanie bij het kopen van een PlayStation via Marktplaats bedreigd . Online oplichting is dit jaar naar een recordhoogte gestegen. Naar schatting maakten criminelen zo’n 30 miljoen euro buit via verschillende sluwe trucs. Tips om je tegen dit soort criminele activiteiten te wapenen.

Veel criminelen proberen geld afhandig te maken door een andere identiteit aan te nemen, ook wel spoofing genoemd. Tegenwoordig gebeurt het veel via WhatsApp, mail, maar ook gewoon via de telefoon.

WhatsApp

De oplichter doet zich voor als een vriend of familielid in nood. Meld eerst dat hij of zij een nieuw nummer heeft en vervolgens dat er geld nodig is om de huur of een rekening te betalen. Trap je in deze sluwe methode dan ga je vaak voor vele euro's het schip in.

Wat doen als je benaderd wordt via WhatsApp? 1. Blijf kritisch. Zou deze bekende jou via WhatsApp benaderen met een vraag om geld? Bel diegene altijd op, dan hoor je heel snel of het écht die bekende is die geld nodig heeft. 2. Maak nooit zomaar geld over, maar vraag bijvoorbeeld om rekeningen te zien. Laat je niet te snel overhalen en vraag desnoods of je elkaar kunt ontmoeten om iets te regelen. Als die persoon dat niet wil, kun je ervan uitgaan dat het mis is. 3. Maak screenshots van het gesprek en – het belangrijkste – het nummer waarmee je benaderd wordt. Geef alles door aan de politie, ook als het bij een poging tot oplichting blijft. Hoe meer gegevens de politie heeft, des te sneller dat kan leiden naar een dader. 4. Vergeet ook niet de bekende in te lichten wiens gegevens zijn gebruikt. Dit kan via andere manieren dan telefoon, bijvoorbeeld e-mail, Facebook Messenger of persoonlijk. Diegene kan dan zijn andere contacten waarschuwen dat zijn of haar gegevens gebruikt worden om geld af te troggelen.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Lenneke Lingmont

Spoofing via telefoon

Een nog gewiekstere methode is een crimineel die zich voordoet als een medewerker van de bank, het Centraal Justitieel Incassobureau of de belastingdienst. De oplichter belt ogenschijnlijk met het telefoonnummer van de organisatie en vraagt om bijvoorbeeld het banksaldo over te boeken in verband met een veiligheidsprobleem. De ‘medewerker’ weet persoonlijke dingen van het slachtoffer zoals de laatste cijfers van het bankrekeningnummer.

Wat te doen als je door een ‘medewerker van een organisatie’ wordt benaderd? 1. Ben kritisch. Ben je bij deze organisatie aangesloten? Zou deze organisatie zomaar om bepaalde handelingen vragen? 2. Maak nooit zomaar geld over. Een bank zal bijvoorbeeld nooit vragen om snel geld over te maken naar een andere rekening. 3. Ga niet naar een speciale website die de ‘medewerker’ aangeeft. Hiermee kun je de criminelen toegang geven tot je computer. 4. Hang op en bel de organisatie terug op het voor jou bekende nummer. 5. Noteer zoveel mogelijk gegevens. Hoe meer gegevens de politie heeft, des te sneller dat kan leiden naar een dader.

Phishing

Phishing is een vorm van internetfraude. Het woord is afgeleid van het woord fishing (vissen). Onlinecriminelen lokken met deze methode hun prooi naar een valse (bank)website, die een kopie is van de echte website. Het doel is om het slachtoffer te laten inloggen met de (pin)code en bankgegevens. Vervolgens sluizen ze het geld door naar hun eigen rekening, vaak via een tussenrekening van een zogeheten geldezel. Iemand die door criminelen wordt betaald in ruil voor het beschikbaar stellen van zijn of haar rekening.

Is een website betrouwbaar? Check altijd eerst of een link, bijlage of betaalverzoek in een mail, sms of appje te vertrouwen is. Klik pas als je daar zeker van bent. Hoe ga je te werk? 1. Kijk allereerst of het gaat om een betaalverzoek. Dat is verreweg de populairste fraudetactiek, terwijl echte instanties je niet op die manier zouden benaderen. 2. Wordt er naar persoonsgegevens, inlogcodes of financiële informatie gevraagd? Dat is informatie die je banken, verzekeraars en de overheid niet bij je opvragen. 3. Check het e-mailadres van de afzender of de url van een linkje. Staan er geen gekke dingen in? 4. Ga na of je überhaupt bent aangesloten bij de organisatie die contact opneemt. Ga bij twijfel naar de website en log zelf in. 5. Check of er met spoed iets moet gebeuren. Dreigen met een boete en een snelle deadline is een geliefde fraudestrategie, maar een organisatie zal nooit zo'n korte betalingstermijn hanteren. Controleer bij twijfel rechtstreeks bij de betreffende instantie of neem contact op met de Fraudehelpdesk.

Marktplaats

Iets kopen of verkopen via Marktplaats is heel handig, maar ook criminelen zijn op de handelssite actief.

Zo voorkom je oplichting via Marktplaats 1. Blijf kritisch. Is het aanbod te mooi om waar te zijn, dan heb je kans dat je met een oplichter te maken hebt. 2. Controleer de gegevens van de verkopende partij en stel vragen. 3. Gebruik de mogelijkheid ‘Gelijk oversteken’ van Marktplaats. 4. Betaal nooit een tikkie van 1 cent of verifieer een IBAN-nummer via Marktplaats. Hiermee sluist de oplichter je door naar een nep-site om je betaalgegevens in handen te krijgen. 5. Een screenshot van de betaling wil nog niet zeggen dat de koper ook echt betaald heeft. Zoiets is gemakkelijk na te maken in Photoshop. 6. Overhandig je de goederen fysiek? Spreek dan op een drukke, openbare plek af om beroving te voorkomen.