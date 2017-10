Crimineel die per helikopter wilde ontsnappen blijkt kopstuk in onderwereldoorlog

Oud-Eindhovenaar Benaouf A. - die woensdag met een helikopter bevrijd zou worden uit de gevangenis in Roermond - is een van de aanstichters van een onderwereldoorlog die tientallen criminelen het leven kostte. Het is een wonder dat hij zelf nog leeft.

Het was een van de heftigste wild-west-schietpartijen ooit in het Nederlandse criminele circuit. In de Staatsliedenbuurt in Amsterdam vuurden jonge Marokkaans-Nederlandse criminelen op 29 december 2012 met kalasjnikovs tientallen kogels af op rivalen. Doelwit van de aanslag: Benaouf A. (33), een oorspronkelijk uit Eindhoven afkomstige Marokkaanse Nederlander, tevens kopstuk in het Amsterdamse criminele circuit. Als door een wonder wist A. te ontkomen. Hij dook de gracht in, tussen twee woonboten in. Twee kompanen, die in dezelfde auto zaten als A., lieten het leven. Twee daders zijn inmiddels veroordeeld tot levenslang cel. Die hoge straf hebben ze mede te danken aan het feit dat ze tijdens hun vluchtpoging vanuit een auto niets ontziend op twee motoragenten schoten. Een hoger beroep loopt nog.

Cocaïne

De geweldsexplosie in de Staatsliedenbuurt maakt deel uit van een Amsterdamse onderwereldoorlog tussen criminelen van Marokkaanse komaf, die in 2012 begon met de verdwijning van een partij cocaïne uit de Antwerpse haven. Twee groepen Marokkanen stonden elkaar vervolgens naar het leven. A. stond mede aan het hoofd van een van de groepen. Hij zit een celstraf van twaalf jaar uit wegens het aansturen van de liquidatie van een rivaal in Antwerpen, twee maanden voordat hij zelf onder vuur werd genomen.

Benaouf A. begon zijn misdaad-loopbaan in Eindhoven, maar werd groot in het Amsterdamse criminele circuit. Familie van hem woont nog wel in Eindhoven, stelt misdaadjournalist Paul Vugts in zijn boek ‘Afrekeningen’, over de zogeheten ‘Mocro-war.’ Zo kon het gebeuren dat twee gestolen BMW’s een tijd lang geparkeerd stonden op het Servaasplein in Eindhoven, in het zicht van familie van A. De wagens zijn door de clan van A. klaargezet voor een ophanden zijnde liquidatie, concludeert de politie die de wagens heeft gespot en bij een geheime inkijkoperatie twee kalasjnikovs, een half geladen uzi, een jerrycan benzine en een fakkel aantreft. Precies de goede spullen om eerst iemand onder vuur te nemen en vervolgens sporen te wissen door de gebruikte wagen in brand te steken. De politie plaatst een peilzender en afluisterapparatuur in de BMW's wagens en hangt met een helikopter in de lucht als een van de wagens begin 2016 's nachts naar Amsterdam rijdt. Daar wordt hij door een arrestatieteam klem gereden en pakt de politie de vier Marokkaans -Nederlandse inzittenden op. Die met de door de politie onklaar gemaakte wapens in de auto nog wel proberen het arrestatieteam te raken.

Onthoofd

Dat de strijdende partijen in de Mocro War nergens voor terugdeinzen blijkt ook in maart 2016 als het hoofd van een vermoorde jonge Amsterdammer op de stoep voor waterpijpcafé Fayrouz in Amsterdam wordt weggezet. Het slachtoffer wordt gerekend tot de aanhangers van A., Fayrouz zou een verzamelplaats van diens vrienden zijn.