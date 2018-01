Criminaliteit daalt: minder inbraken, overvallen en geweld, maar veel meer moord en doodslag

Wekelijks vonden invallen plaats, waarbij illegale goederen zoals drugs en wapens in beslag werden genomen, personen werden aangehouden, vergunningen werden ingetrokken, panden werden gesloten en soms grote hoeveelheden geld in beslag genomen. In 2017 gingen 77 onderzoeken tegen grote criminele samenwerkingsverbanden van start.



In 2017 werden in Zeeland-West-Brabant 532 hennepkwekerijen geruimd. In 2016 waren dat er 673. Totaal werden 82.166 planten en 87.989 stekken geruimd. Ook is een toename te zien van labs en opslaglocaties voor synthetische drugs. In totaal werden 13 drugslabs en 23 opslaglocaties opgerold (2016: 7 en 14). Het aantal dumpingen bleef gelijk.