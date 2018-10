Corry Konings overweegt borstvergroting en Tanja Jess heeft een kater

Plankgas over de snelweg

Het lijkt wel of de Eindhovense dj La Fuente elke dag kan pronken met een nieuwe sportwagen. Vandaag is onderstaand exemplaar aan de beurt. Zijn 'Porsche on steroids', zegt hij zelf. Job kan weer lekker plankgas over de snelweg rijden, want de tank zit weer vol.

Een nacht om te onthouden

PSV-speler Denzel Dumfries heeft zijn debuut in het Nederlands elftal gemaakt. En niet in zomaar een wedstrijd, maar tijdens een 3-0-overwinning tegen Duitsland. ,,A night to remember", zegt de voetballer er zelf over tegen zijn 24.000 volgers. Succes met de volgende wedstrijden Denzel!

Boys will be boys

Zanger Xander de Buisonjé beleeft een lekker dagje uit mijn zijn zoon. Boys will be boys. Ze zijn aan het schieten en vermoedelijk volgt er daarna nog wel een lekker drankje, want de tap staat al klaar.

Heeft Tanja Jess een kater?

Hoe zou ze zich voelen? Kijkende naar de tekst die Tanja Jess vandaag op Instagram post, niet al te goed. ,,Zal ik er wel of niet nog eentje nemen? Gisteren stond ik voor zo'n kruispunt. Vrees dat ik de verkeerde afslag heb genomen", zegt ze. Wij hopen dat ze er snel weer bovenop komt, zodat we weer kunnen genieten van zulke leuke foto's als deze.

Marc pikt een terrasje

Dat ziet er gezellig uit! Marc van der Linden, Brabants bekendste royaltydeskundige, zit op het terras met wat vrienden. Eric, Joseph, Jenni en natuurlijk Marc zelf lijken het erg naar hun zin te hebben. Dat mag ook wel, met dat lekkers op tafel.

Beertje in de wildernis

Vandaag zit er zelfs een Beer in de Soester Duinen: Beertje van Beers. De Bredaase presentatrice is gespot in de wildernis, zegt ze zelf. Ze draagt in ieder geval toepasselijke kleren.

Corry Konings wil een borstvergroting

De 67-jarige Corry Konings is sinds haar deelname aan Expeditie Robinson weer volop in the picture. Eerder gaf de Brabantse zangeres al aan om die reden te zijn begonnen met Instagram. Nu vertelt ze tegenover weekblad Weekend dat ze een borstvergroting overweegt.

Al eerder liet ze haar voorgevel vergroten, maar blijkbaar zijn haar borsten inmiddels al weer geslonken. ,,Er zat een lek in. Mijn dochter zei toen dat mijn siliconen er zo snel mogelijk uit moesten", schrijft het magazine. Nu denkt ze na over een nieuwe operatie. ,,Ik neig naar een paar nieuwe. Als je een D-cup gewend bent, is zo'n C-cupje maar een platte bedoening."