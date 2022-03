Coronapiek medewerkers Brabantse ziekenhuizen: besmet personeel mag per direct aan het werk

Update Cuijkenaar (23) knalt in Siebenge­wald op vluchtheu­vel en belandt via tuin op Gochsedijk

SIEBENGEWALD - Een 23-jarige Cuijkenaar is zaterdagmorgen rond 06.30 uur na een crash met zijn bestelauto op de Gochsedijk in Siebengewald weggelopen van de plaats van het ongeval. De man die had gedronken, veroorzaakte een behoorlijke ravage met zijn capriolen.

27 februari